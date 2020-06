Sentenza Tar su moschea e variante: nuova riunione della Commissione Urbanistica

Oltre alla seduta del Consiglio Comunale di martedì prossimo, 23 giugno, diretta streaming dalle 15 dalla Sala Delle Baleari, si parlerà della vicenda della Moschea anche giovedì 25 giugno, in un'apposita riunione della Commissione Urbanistica. Il presidente della stessa, il consigliere Maurizio Nerini (Fratelli d’Italia-Pisa nel Cuore), ha infatti convocato l'assemblea su richiesta dei consiglieri comunali di minoranza Francesco Auletta (Diritti in Comune), Matteo Trapani (Pd), Marco Biondi (Pd) e Alessandro Tolaini (M5S), fissando l'appuntamento alle ore 17 sempre in Sala delle Baleari.

L’ordine del giorno è 'Sentenza del Tar, quali effetti'. Com'è noto il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso della comunità islamica, decisione a cui sono seguite polemiche dopo la presa di posizione del leader leghista Salvini, dopo la prima apertura al dialogo fatta dal sindaco Conti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Saranno presenti in Commissione l’assessore comunale all'Urbanistica Massimo Dringoli, l’assessore comunale ai lavori pubblici Raffaele Latrofa, il Segretario Generale Marco Mordacci, la Dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Pisa Daisy Ricci, la Dirigente dell’Avvocatura Civica del Comune di Pisa Laura Tanini ed il legale del Pisa S.C. e di Yard nel progetto di riqualificazione dello Stadio, avvocato Giuseppe Toscano.