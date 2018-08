Sicurezza e lotta all'abusivismo, Picchi (Pd): "Finirà mai la propaganda e inizieranno a governare?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Interviste, selfie e dichiarazioni sui social. Sembra dall'esterno che prima di questa maggioranza Pisa fosse terra di nessuno e ora, in poco più di due mesi, grazie a questa giunta Pisa è diventata una città migliore. E' stato sufficiente aspettare qualche giorno perchè i fatti smentissero i sorrisi sui social e dimostrassero che Pisa ha ancora problemi di vivibilità, soprattutto in certi quartieri e che non bastano gli annunci a risolvere il problema.

Certo è che la Polizia Municipale e così le altre forze dell'ordine svolgono i compiti che la legge assegna loro indipendentemente (per fortuna) dalla giunta in carica. Convinta quindi dell'operato dei nostri agenti ho inviato al Comandante della Polizia Municipale una richiesta dei dati degli ultimi 5 anni in merito alla lotta all'abusivismo e in generale alle attività di Pubblica Sicurezza.

Il Comandante mi ha risposto nel giro di pochi giorni, inviandomi 5 rapporti, suddivisi per anno dal 2013 al 2017, con il dettaglio puntuale dell'attività svolta. Vi allego i dati raggruppati delle due attività oggetto dell'interviste rilasciate: AT219 "Attività di Polizia Giudiziaria" e AT220 "Attività di Pubblica Sicurezza"

Tutto questo per dire cosa? Che prima si facevano meno video, meno selfie e meno interviste ma i nostri agenti erano presenti sul territorio e svolgevano con dedizione e attenzione lo stesso lavoro di oggi.

Mi auspico che presto questa Giunta inizi a governare davvero, e da sola, senza i tutor romani. Può essere solo un bene, per la città e anche per noi della minoranza, personalmente sono stanca di parlare del nulla e di smentire notizie diffuse ad arte. Vorrei svolgere il mio ruolo, vorrei parlare di progetti ed interventi concreti per la mia città, nel rispetto dei ruoli e della dialettica che ci dovrebbe essere fra maggioranza e opposizione.