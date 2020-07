Sondaggio sul gradimento di sindaci e governatori: sale Conti, scende Rossi (di poco)

Il gradimento delle amministrazioni non varia in modo sostanziale, ma certamente in ottica elezioni regionali la tendenza non premia il centrosinistra. Il Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica dei sindaci e dei presidenti di Regione più apprezzati, con un confronto rispetto il 2019.

Per quanto riguarda Pisa e la Toscana la variazione resta contenuta. Il primo cittadino Michele Conti si piazza il 58ª posizione, con il 53% di apprezzamento, facendo registrare una crescita dello 0,7%. A metà classifica, decimo, si trova il governatore Enrico Rossi, che però sconta una riduzione del 2% dei consensi, calando dal 48% al 46%.

Con uno sguardo a livello nazionale, per quanto riguarda i sindaci, in testa c'è Antonio De Caro, sindaco di Bari di centrosinistra e presidente dell'Anci. Decaro raccoglie un ampio 69,4%, affiancato sul podio dal messinese Cateno De Luca (lista civica) e da Giorgio Gori (centrosinistra), sindaco della Bergamo martoriata dal Coronavirus, ex aequo con Marco Bucci sindaco di Genova (centrodestra). I flop invece, appaiati all'ultimo posto della classifica, sono Virginia Raggi di Roma (M5S) e Leoluca Orlando di Palermo (centrosinistra). A far loro compagnia a fondo classifica ci sono Salvo Pogliese a Catania (centrodestra), Giuseppe Falcomatà a Reggio Calabria, Rinaldo Melucci a Taranto e Luigi De Magistris a Napoli (tutti centrosinistra). Male anche Chiara Appendino, sindaco di Torino, è al 97° posto (M5S).

Per quanto riguarda i presidenti di regione, ai primi posti ci sono quattro governatori del centrodestra. Primo Luca Zaia del Veneto (70%, salito di 19 punti), poi Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Donatella Tesei (Umbria) e Jole Santelli, appena eletta in Calabria. Seguono Stefano Bonaccini (Emilia Romagna, centrosinistra) e Marco Marsilio (Abruzzo, centrodestra). A chiudere la classifica delle rilevazioni ci sono Attilio Fontana (Lombardia, centrodestra), tredicesimo, Vito Bardi (Basilicata, centrodestra) poi Luca Ceriscioli (Marche), Michele Emiliano (Puglia) e Nicola Zingaretti (Lazio), tutti di centrosinistra. Il segretario del Partito democratico è il meno popolare. Maggiori dettagli su Today.it.