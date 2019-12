Sonetti (Pd): "Bene Geofor che assume i 178 lavoratori esterni, si promuova il tema del lavoro"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Approvo e sostengo con forza la scelta di Geofor di internalizzare il personale addetto alla raccolta dei rifiuti nei comuni del nostro territorio. Il Partito Democratico della Provincia di Pisa condivide quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione dell'azienda, che ha deliberato di riportare nel perimetro interno quei servizi, prima appatlati all'esterno, prevedendo anche il passaggio nei ruoli aziendali, del personale addetto. Mi sembra un modo giusto di dare risposta alle esigenze di questo territorio. Da un lato le risorse, inizialmente previste dalla gara d'appalto, sono sufficenti a fare questa operazione. Dall'altra si crea un percorso più sicuro e rispondente allle esigenze e alla serenità dei lavoratori. E' una sfida importante quella condotta da Geofor che troverà dalla sua parte tutto il Pd, i nostri iscritti e i nostri amministratori che sono la maggioranza in questo territorio.

Il Partito Democratico deve affrontare queste nuove sfide del mercato del lavoro e tematizzarle. Il lavoro deve essere il primo dei temi su cui basare la nostra idea di società. E in particolare dobbiamo promuovere e costruire "buon" lavoro, che sia in grado di dare stipendi dignitosi e certi, che permetta a tutti una esistenza dignitosa. La Costituzione italiana all'articolo 36 recita: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa".

Questo è anche il modo migliore di rispondere alle sfide della destra e del populismo, che da questi temi mi pare siano piuttosto lontani.