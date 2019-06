Spiagge di ghiaia a Marina, niente spianatura: "Si vuole mettere in difficoltà l'amministrazione"

Le spiagge di ghiaia di Marina di Pisa hanno bisogno di essere spianate ed il consigliere capogruppo di Noi Adesso Pisa-Fratelli d'Italia Maurizio Nerini denuncia ritardi della Regione Toscana per questo intervento. "Siamo a giugno e ancora niente. Tutti gli appelli fatti al buon senso sono rimasti inascoltati da parte della Regione - scrive in una nota - e nessuna risposta agli uffici comunali che hanno più volte sollecitato gli interventi. Ad oggi, anche se non sono scaduti i canonici 30 giorni, nessuna risposta all'interrogazione depositata in Provincia già a metà maggio dal consigliere provinciale di 'Le Comunità e i Territori' Johann Bontà, con la quale si teneva alta l'attenzione e si chiedevano lumi soprattutto sui tempi per la spianatura".

Per Nerini si tratta di un problema politico: "Sappiamo che sono programmati interventi per la rimodellazione delle scogliere soffolte a settembre, ma qui si parla di altro: questo ritardo mette in cattiva luce l'incolpevole amministrazione comunale e a questo punto diventa un caso politico. C'è da tirare in causa l'efficientissimo consigliere regionale Antonio Mazzeo, che non è riuscito nemmeno a far mettere a bilancio della Regione i soldi per uno spianamento che, da progetto, non è un intervento straordinario, ma strutturale e programmabile almeno annualmente. A questo punto sembra davvero che questa e altre 'dimenticanze' siano fatte col sommo scopo di mettere in difficoltà l'amministrazione Conti".