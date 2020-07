Spianatura spiagge di ghiaia: "Question time al sindaco, la Regione è in ritardo"

"Ho presentato un question time al sindaco Conti, non tanto in qualità di consigliere comunale capogruppo, ma soprattutto come abitante di Marina di Pisa, per far conoscere a tutti l'assurda situazione che viviamo circa la mancata spianatura delle spiagge di ghiaia del Lungomare". E' Maurizio Nerini di Fratelli d'Italia-Pisa nel cuore a parlare, con un attacco alla Regione Toscana per la situazione in cui si trova il litorale di Marina di Pisa.

"La competenza è in capo alla Regione - spiega - già mesi fa con l'assessore Latrofa ci eravamo interessati per la spianatura, che ormai è diventata un lavoro di manutenzione ordinaria vista la natura del progetto abbastanza inconcepibile e che vede un enorme accumulo di ghiaia che addirittura impedisce la visibilità del mare, ricevendo assicurazioni in merito. Partendo dal fatto che mi sono sempre battuto affinché la spianatura fosse effettuata prima dell'inizio della stagione balneare, purtroppo siamo arrivati ormai a luglio, quindi mi sembra naturale chiedere al sindaco quali iniziative nei confronti della Regione stessa si intendano mettere in atto".

Si delinea quindi la stessa polemica dell'anno scorso, con lo spettro del sabotaggio sollevato di nuovo da Nerini: "Resta il dubbio che a volte sembra proprio che qualcuno addirittura remi contro".