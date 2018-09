Spray al peperoncino alle dipendenti comunali, Nardini: "La violenza di genere va prevenuta"

Arrivano critiche all'iniziativa del sindaco di Cascina Susanna Ceccardi di regalare lo spray al peperoncino alle dipendenti comunali per difendersi dalle eventuali aggressioni di malintenzionati. Ad attaccare il primo cittadino cascinese è la consigliera regionale del Partito Democratico Alessandra Nardini.

"Ormai da mesi la sindaca di Cascina continua a pubblicizzare lo spray al peperoncino come strumento per 'difendersi' dagli episodi di violenza contro le donne - attacca Nardini - non vorrei dover ricordare alla sindaca che la violenza di genere dovremmo, innanzitutto, prevenirla. E che educare al rispetto e alla parità è il primo passo per combattere violenza e discriminazioni. Questo drammatico fenomeno, infatti, affonda le proprie radici in quegli stereotipi che ancora persistono e che relegano la donna in uno storico rapporto diseguale rispetto all’uomo, un rapporto di inferiorità".



"Tutto il contrario, quindi, di quello che ha fatto l'amministrazione cascinese a trazione leghista da quando si è insediata, con la scelta di eliminare la Consulta per le Pari Opportunità - prosegue Nardini - sindaca Ceccardi, inizi ad amministrare e la smetta con la propaganda. Investa sulla cultura della prevenzione e, già che c'ė, consigli al suo collega pisano di sostituire l'assessore Buscemi e di finirla con gli attacchi alla Casa della Donna. Inizi a mandare adeguati e coerenti messaggi contro la violenza di genere. Lo faccia da sindaca, e da donna delle istituzioni".