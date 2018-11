Spray al peperoncino alle nuove iscritte alla Lega: "835 nuove tessere"

"Centotrenta gazebo in tutta la Toscana, più di 1000 volontari della Lega impegnati in dieci province, 835 nuovi tesserati in più (80% donne) e una dose incalcolabile di entusiasmo". E' il sindaco di Cascina e commissario della Lega Toscana Susanna Ceccardi a snocciolare i numeri del weekend leghista in cui i militanti hanno regalato spray al peperoncino alle donne che hanno sottoscritto la tessera per sostenere il partito di Matteo Salvini.

"Tra ieri ed oggi ho percorso 11 tappe e non so quanti chilometri, ma ne è valsa la pena - sottolinea Ceccardi - tante donne si sono avvicinate alle nostre postazioni per fare la tessera e avere lo spray al peperoncino per la legittima difesa. La Lega cresce in Toscana e lo fa battendo palmo a palmo i territori, incontrando persone e parlando di idee. Sono fiera dei nostri militanti, dei nostri eletti presenti ai gazebo, del nostro popolo che non si arrende mai! Prendiamo esempio da Matteo Salvini, lui non si ferma mai e non dobbiamo farlo neanche noi".