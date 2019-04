Susanna Ceccardi candidata alle elezioni europee

Il sindaco di Cascina Susanna Ceccardi è candidata alle elezioni europee. "L’ufficializzazione della mia candidatura - ha commentato a caldo la responsabile toscana della Lega - m'inorgoglisce e nel contempo mi responsabilizza ulteriormente, essendo consapevole che l'obiettivo è tra i più ambiziosi ed edificanti per un esponente della Lega: riformare profondamente quest'Europa. M'impegnerò al massimo per far tornare centrali gli interessi dell'Italia e degli italiani nelle sedi europee. Tutta la mia tenacia e tutta l'esperienza che ho maturato negli anni da amministratore locale e a fianco del Ministro Matteo Salvini saranno al servizio della causa comune, per riformare un'Europa troppo pretenziosa e poco generosa nei confronti dell'Italia".

"Ringrazio il Segretario federale della Lega - sottolinea - per avermi affidato questa grande opportunità e sono certa che non lo deluderò poiché potrò contare, com'è stato finora, sul fondamentale apporto dei militanti e sostenitori leghisti. Sono fermamente convinta di poter far fruttare al meglio, nell'ambito del Parlamento europeo, la mia gratificante esperienza di sindaco e con la determinazione che da sempre mi contraddistingue mi batterò per una nuova Europa, più in linea con le reali esigenze degli italiani. Inizia per me una nuova, intensa ed appassionante campagna elettorale; a me le sfide piacciono e sono, dunque, pronta a vivere intensamente questi quaranta giorni che ci separano dal voto".