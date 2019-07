Susanna Ceccardi al debutto nel Parlamento Europeo: "Grande emozione e grande responsabilità"

“Come il primo giorno di scuola, c’è una grande emozione nel sedere tra questi banchi. Ma sento anche una grande responsabilità nel mio mandato, quella di difendere gli interessi nazionali, finora ignorati, e di battersi perché sia finalmente un’Europa dei popoli e non solo degli interessi”. Susanna Ceccardi si presenta battagliera come sempre il primo giorno di Parlamento Europeo a Strasburgo, dopo essere stata eletta nella tornata elettorale dello scorso 26 maggio.

“Nel nome del gruppo al quale la Lega aderisce, ci sono le priorità di quelle che saranno le priorità del mandato: identità e democrazia - sottolinea Ceccardi - dopo anni ed anni di una gestione tecnocrate che non ha fatto altro che aumentare il gap tra alcuni stati nazionali lasciando completamene irrisolti annosi problemi, come la gestione dei flussi migratori, in completa balìa degli eventi e delle volontà solo di pochi, finalmente, per la prima volta, l’Italia ha la possibilità di far sentire la sua voce. Non sarà facile, ma il mio carattere è quello che tutti conoscono: e anche qui, come sul territorio, darò battaglia fino in fondo perché qualsiasi decisione, ogni atto, siano fatti nel rispetto di chi l’Europa la vuole difendere, e non svendere, di chi la vuole proteggere, e non abbandonare!”.