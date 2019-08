Torna la Festa de l'Unità di Riglione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

È con enorme piacere che annunciamo che dal 20 al 31 Agosto 2019 si terrà la Festa de l’Unità di Riglione.

Un appuntamento diventato ormai consueto ma che quest’anno racchiude in sè un significato profondo.

All’interno di uno scenario politico quantomai delicato come quello odierno, diventa necessario curare e proteggere queste occasioni di incontro con i cittadini, siano essi iscritti al Partito Democratico, semplici simpatizzanti o cittadini che si riuniscono per un puro senso di comunità e voglia di fare politica.

Dopo un governo la cui formazione ha costatato una serie di debolezze e inefficienze, oggi, a causa di una crisi che rischia di mandare il paese al collasso, il contatto col territorio è il bene più prezioso da salvaguardare.

È passato un anno dall'insediamento della Giunta Conti e la visione della città, della nuova amministrazione, alla quale siamo stati sempre contrari, non ha incontrato il gradimento dei cittadini che hanno più volte espresso il loro dissenso, sia in merito alle ordinanze, che ai problemi legati ai diritti dei lavoratori, ai diritti delle donne, all'offerta culturale, alle scelte in ambito scolastico ed educativo, alle debolezze in ambito sociale, progettuale, economico e urbanistico.

Quello stesso territorio alle ultime elezioni europee ha manifestato apertamente la totale contrarietà alle metodologie leghiste, confermando il PD come primo partito. Per questo il partito democratico è pronto a farsi carico di questa responsabilità, avviando soprattutto con i nostri consiglieri comunali, un dialogo organico, per poter avanzare contenuti e proposte politiche serie.

Alla festa saranno presenti ospiti importanti quali, tra gli altri, Nicola Zingaretti, segretario nazionale del PD, i due vicesegretari De Micheli e Orlando, la segretaria regionale Bonafé, oltre agli eletti del nostro territorio.

La Festa de l’Unità di Riglione sarà un’occasione per discutere tutto questo e di altri temi correlati a livello nazionale e locale, come l'attenzione per i problemi ambientali, per la quale abbiamo attivato una campagna di eliminazione massiccia della plastica con l'utilizzo di soli piatti e bicchieri lavabili o biodegradabili ed una raccolta differenziata spinta in ogni nostro stand.

Invitiamo pertanto tutti a partecipare e a dare una mano per la realizzazione di questo evento.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il circolo PD di Riglione-Oratoio al seguente indirizzo mail: PD.Riglione.Oratoio@gmail.com

Facciamo capire a tutti cosa significa essere una comunità.