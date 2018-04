Toscana Aeroporti, la coalizione della sinistra con i dipendenti: "Filippeschi e Rossi avallano nei fatti l'attacco di Corporacion America ai diritti dei lavoratori"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sosteniamo, ancora una volta, lo sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici di Toscana Aeroporti, indetto dall’USB, che si svolgerà venerdì 13 aprile.

Da mesi lottiamo al loro fianco contro il selvaggio piano di esternalizzazioni che la società sta portando avanti al solo scopo di incrementare ulteriormente i propri profitti, riducendo il costo del lavoro e i diritti del personale. Questi sono gli effetti della privatizzazione dell'aeroporto di Pisa, sottoscritta dal Partito Democratico a livello nazionale, regionale e locale. Non è un caso che, in tutti questi mesi, né il Presidente della Regione Rossi, né il sindaco Filippeschi abbiano mosso un dito contro questo piano, avallandolo nei fatti.

Occorre la più ampia mobilitazione di tutta la città a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici dell’aeroporto Galileo Galilei, che stanno conducendo una battaglia fondamentale, non solo per difendere la sicurezza del posto di lavoro e il loro salario da pesanti decurtazioni, ma per la tutela dei diritti di tutte e tutti contro Corporacion America, la multinazionale che trova oggi nel centrosinistra pisano e regionale il suo miglior alleato.

Per queste ragioni saremo in piazza con i lavoratori e le lavoratrici in sciopero, per chiedere ancora una volta che il piano di esternalizzazioni venga ritirato e che si riapra un confronto tra le parti, a cominciare dal mantenimento di tutte le garanzie e dei livelli salariali e occupazionali attuali.