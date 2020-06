La Lega annuncia un tour estivo di incontri a Pisa, in vista delle elezioni regionali

La Lega di Pisa lancia un tour estivo in città, in vista delle elezioni regionali. Prima tappa Ospedaletto, "luogo - ribadisce subito nella nota il partito - in cui è stato sgomberato il campo nomadi più grande della Toscana". Gli appuntamenti "saranno utili anche per fare il punto sui lavori svolti in tutte le zone della città".

"Da sabato 27 giugno - elenca la Lega di Pisa - ripartiranno i gazebo nelle piazze della nostra città con la campagna tesseramento 2020 della Lega per Salvini Premier. Al gazebo sarà possibile tesserarsi e confrontarsi con i referenti locali sulla politica locale e nazionale grazie alla presenza del sindaco, Michele Conti e dell’onorevole, Edoardo Ziello. Sabato dalle ore 10 saremo a Ospedaletto in Largo Nello Massei 1 e tutti i futuri fine settimana, fino a settembre, il gazebo della Lega sarà un appuntamento costante sul territorio per l’ascolto dei cittadini e il confronto con i rappresentanti del Consiglio Comunale. Sarà un momento anche per la segnalazione di problematiche territoriale".

Il segretario pisano Edoardo Ziello: "Finita la fase più acuta dell’emergenza sanitaria sentiamo il bisogno di ritornare nei quartieri per riabbracciare i nostri cittadini. Il programma andrà avanti fino a settembre".