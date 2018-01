Tre consiglieri del Ctp 3 passano dal Pd a Mdp-Art.1

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Cari Paola Balestri, Ramona Pucciarelli, Andrea Del Francia, prendiamo nota della vostra lettera del 14 dicembre dove annunciate contestualmente all'adesione al movimento Mdp-Art.1 la vostra disponibilità a proseguire il mandato di consiglieri del Ctp 3, apprezziamo il tono e la chiarezza della vostra missiva. Pur non essendo d'accordo con molta parte delle considerazioni politiche espresse nella vostra

comunicazione, condividiamo la necessità di lavorare assieme per il primario interesse del quartiere e dei suoi cittadini, al fine di supportare l'Amministrazione Comunale per il proseguimento e completamento dei tanti lavori e progetti in corso.

Riteniamo e abbiamo sempre ritenuto che le divisioni e fratture politiche siano superabili se gli obiettivi e l'impegno comune non viene a mancare, crediamo che i Ctp siano organi necessari di partecipazione democratica, luoghi di discussione e confronto utili per le nostre comunità. E' per tali motivi e prendendo atto dell'impegno che dichiarate che consideriamo attiva la vostra carica di consiglieri del Ctp 3, augurandoci che già dalle prossime riunioni la vostra presenza e il vostro contributo siano assidui e importanti, valutando reciprocamente nelle prossime settimane la nostra rinnovata e confermata collaborazione.