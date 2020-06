Uniti per Calci: "Spostiamo a settembre il pagamento dell'IMU?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

“A giorni scade il termine per il pagamento dell’acconto dell’IMU e ciò costituisce fonte ulteriore di preoccupazione per i cittadini, visto che, in un momento di gravissima crisi economica quale quella che stiamo attraversando, anche questo comporta dei sacrifici. Noi di Uniti per Calci, per salvaguardare il tessuto economico sociale del nostro territorio, abbiamo chiesto al Sindaco di posticipare il versamento del 16 giugno al 30 settembre.” Ci fa sapere la capogruppo Serena Sbrana.

L’8 giugno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emesso una risoluzione che, sebbene tardiva, in quanto arriva a pochissimi giorni dalla scadenza, non può essere ignorata, visto che fornisce un’opportunità, per le istituzioni, di venire incontro alle esigenze dei cittadini in questo momento di difficoltà. Infatti, un comune, in casi eccezionali come questo dell’emergenza Covid-19, ha la possibilità, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, di differire i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza.

Fra l’altro, il Comune non deve neanche apportare modifiche al bilancio, perché si tratta non di una soppressione, bensì di un mero differire il versamento.

Vista la situazione emergenziale in atto, abbiamo chiesto al Sindaco che il provvedimento di posticipo del pagamento venga adottato dalla Giunta Comunale e successivamente provvederemo a ratificarlo in Consiglio Comunale.

Vari sono i comuni che hanno già approvato, o stanno per approvare provvedimenti simili, come ad esempio Pietrasanta o, vicino a noi, Cascina ha predisposto gli atti da votare in giunta.

“Il tempo stringe: chiediamo quindi alla giunta calcesana che si attivi in tempi celeri così da poter dare una boccata di ossigeno ai cittadini”.