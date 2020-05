Variante Stadio, il Pd: "Non dà certezze sulla riqualificazione e blocca la moschea"

"Lo abbiamo detto più volte: noi siamo per uno stadio moderno, funzionale e sicuro, uno stadio che Pisa e i suoi tifosi si meritano. In questo caso si annuncia quello che non è: una variante al semi buio, senza una certezza sulla natura dell'investimento, senza un intervento su strade e mobilità".

La 'Variante Stadio' votata ieri, al termine di 3 giorni di Consiglio Comunale, non convince il Partito Democratico. La programmazione urbanistica decisa "confonde aspetti privati e pubblici - scrive in una nota il gruppo - arruffata da subito per bloccare il luogo di culto". "Sulla moschea è stata fatta un’operazione ingiusta - insiste il Pd - che va a ledere un diritto costituzionale ed è una spada di Damocle appesa sulla variante".

Non è in dubbio la necessità dell'intervento, ma il come, al fine di "evitare una situazione senza sbocchi e alternative, rispetto a degrado strutturale e regole di sicurezza; siamo stati noi ad aprire la strada, ma per un progetto sostenibile e dunque migliorativo per il quartiere. Insomma: da domani avremo uno strumento che non dà alcuna certezza e rischia di rendere complicato lo stesso investimento, violando la libertà di culto e non risolvendo quindi quella esigenza, perdendo l’occasione di una seria riqualificazione del quartiere, lasciando nell'incertezza non solo il progetto ma la stessa natura e le tempistiche degli interventi".

Resta centrale che "non vi è ancora il PEF (Piano Economico Finanziario). E' la precondizione per realizzare l'intervento: il Comune dev'essere garante della sostenibilità e della praticabilità dell'intervento e dell'interesse pubblico. Non a caso la società ha fatto subito sapere che servirà rivedere alcune cose. Lo avevamo detto fin da subito che ci serviva un stadio e non una corsa per la propaganda elettorale. Aver deciso di andare avanti in questo modo confusionario speriamo non ci porti tra qualche settimana o mese a veder rallentato il percorso".