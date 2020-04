Variante Stadio: via libera della Commissione Urbanistica

Con 5 voti a favore la Commissione Urbanistica del Comune di Pisa, ieri pomeriggio 23 aprile, ha approvato la proposta di delibera relativa alla variante urbanistica per il nuovo Stadio. Ora la parola, per il sì definito, passa al Consiglio Comunale, probabilmente entro l'estate. Hanno votato a favore i consiglieri comunali Antonino Azzarà (Lega), Alberto Conversano (Lega), Giovanni Pasqualino (Lega), Manuele Laurora (Gruppo Misto) e Maurizio Nerini (Nap-FdI). Non hanno invece partecipato al voto i consiglieri comunali Marco Biondi (Pd), Matteo Trapani (Pd) e Alessandro Tolaini (M5S).

La votazione di questa delibera è arrivata dopo l'esame di 63 osservazioni e 7 sedute della stessa Commissione Urbanistica. Il provvedimento è stato illustrato dagli assessori comunali all'urbanistica Massimo Dringoli e ai lavori pubblici Raffale Latrofa, insieme alla Dirigente dell’Ufficio Urbanistico del Comune di Pisa Dasy Ricci.

La riunione della Commissione è cominciata con una breve relazione del Direttore di Pisamo, Alessandro Fiorindi, sullo stato dell’arte della ciclopista del Trammino che collegherà Pisa a Marina di Pisa e una relazione dell’architetto Roberto Pasqualetti del Comune di Pisa sui lavori di riqualificazione di Piazza Delle Baleari a Marina di Pisa.

Per quanto riguarda la ciclopista del Trammino, "i lavori sono iniziati a febbraio - ha detto Fiorindi - e, dopo la pulizia dell’asse del Trammino, sia per il primo lotto, Pisa/San Piero a Grado che il secondo lotto, San Piero a Grado/Orti di Marina, è già cominciata l'asfaltatura, mentre il terzo lotto, Orti di Marina/ Vecchia Stazione, il tracciato è stato pulito. I lavori ammontano ad oltre 2 milioni di euro".

Per quanto riguarda invece la riqualificazione di Piazza Delle Baleari di Marina di Pisa, "sono appena finiti i lavori di d’irrigazione - ha detto Pasqualetti - la prossima settimana inizieranno quelli della piantumazione a verde, i lavori terminarono a fine maggio, inizio giugno".