Cinque anni di Consiglio Comunale: il bilancio del presidente Ranieri Del Torto

Ranieri Del Torto, avvocato, sposato con tre figli. Ha svolto il servizio civile presso la Croce Rossa di Pisa. La crescita nella parrocchia di Santo Stefano gli ha fatto vivere numerose esperienze di volontariato ed impegno nel sociale: in particolare attualmente collabora con il Gruppo Missioni Africa che promuove progetti di cooperazione e di sviluppo in Etiopia ed in Eritrea.

E' stato per due legislature consigliere alla Circoscrizione 6: prima nel Partito Popolare e poi, al suo scioglimento, nella Margherita. Fino al 2008 è stato presidente della Commissione Uso e Assetto del Territorio. E' stato fra i soci fondatori del Partito Democratico e primo segretario del circolo Porta a Lucca.

Consigliere comunale e Capogruppo del Partito Democratico nella legislatura 2008-2013. E' stato presidente del Consiglio Comunale di Pisa nella legislatura che si sta concludendo.