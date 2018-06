Cinque anni di Consiglio Comunale: il bilancio dei Riformisti per Pisa

Luca Pisani è nato a Pisa il 28 luglio 1992. Da sempre residente in via Norvegia, nel quartiere di Pisanova-Cisanello. Diplomato presso l'I.T.G. 'E. Santoni' di Pisa, uno dei due istituti compresi nel Complesso Marchesi, è stato arbitro Figc e Uisp. Da studente è stato presidente della Consulta Provinciale degli Studenti Medi per due mandati, incontrando spesso con gli altri presidenti delle altre province italiane il ministro dell'Istruzione per discutere ed esprimere pareri nei confronti della riforma Gelmini.

Nel 2013 è uno dei soci fondatori dell'associazione 'Riformisti per Pisa', che in seguito si presenterà come lista civica alle elezioni amministrative dello stesso anno. Dal 2016 è titolare del ristorante di piatti tipici locali 'La Locanda dei Pisani Doc' in Via Toselli e dal 2018 è anche gestore del ristorante presso lo stabilimento balneare Bagno Costa Azzurra a Marina di Pisa.