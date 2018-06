Cinque anni di Consiglio Comunale: il bilancio del consigliere Fichi (Art.1-MdP)

Veronica Fichi, 37 anni, nata e cresciuta a Pisa dove lavora come dirigente Arci. Diplomata al liceo Buonarroti da sempre svolge attività di volontariato nell'associazionismo, sia nel Circolo Arci del quartiere di Putignano, sia nell'ANPI di cui è anche vice presidente provinciale.

Per 9 anni ha ricoperto la carica di consigliere per i Democratici di Sinistra nella Circoscrizione 3, occupandosi di cultura e sport. Contestualmente ha lavorato come animatrice di ludoteca occupandosi di diritti dei bambini. Dopo un periodo di assenza dalla politica di partito, ha deciso di candidarsi alle amministrative del 2013 per il Partito Democratico ed ha fatto parte fino ad oggi della Commissione Sociale del Consiglio Comunale di Pisa.

Da maggio 2017 ha lasciato il Pd per aderire ad Art.1-MdP, di cui è capogruppo in Consiglio Comunale. E' attualmente delegata nell'Assemblea nazionale di LeU.