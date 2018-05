Vladimiro Basta, 45 anni, convivente e padre di due bambini, lavora come manager gestionale in un importante gruppo industriale italiano. Da sempre coltiva la passione per la politica ricoprendo il ruolo di Segretario del Pd Cep-Barbaricina, quartiere dove vive, Commistione Bilancio. Il suo motto è "cotruiAmo una città che investe nel captale Umano e nel rispetto delle regole".