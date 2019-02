Volt Pisa: dichiarazione di Amsterdam 3#, costruire una società giusta e sostenibile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Giovedì 21 Febbraio il team di Volt Pisa tiene un incontro aperto al pubbilco per presentare VOLT, il nuovo movimento politico paneuropeo, ma più precisamente illustrerà la terza parte del programma, costruire una società giusta e sostenibile, con il quale correrà alle elezioni europee (la Dichiarazione di Amsterdam) ove . L’incontro si svolgerà “Al barrino in san marco” , Via Elvezio Cerboni 2, dalle ore 19:30 alle ore 21:00 In questa occasione speriamo di condividere la nostra visione, i nostri obiettivi e rispondere alle domande dei presenti. Volt è un movimento politico paneuropeo che crede in un’Europa unita che valorizzi i suoi cittadini e residenti, che vuole massimizzare il potenziale di ognuno e che si propone l’obiettivo di raggiungere in tutta Europa i più alti livelli di sviluppo umano, sociale, ambientale e tecnologico. Vogliamo innovare il modo di fare politica, dare ispirazione ai cittadini, lottare e credere per un futuro migliore.