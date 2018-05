Camminata italiana arriva a Pisa

Giovanni Malagutti, 62 anni, psicologo, criminologo, da sempre impegnato nel mondo del sociale, percorrerà a piedi 11 regioni italiane, facendo tappa in 60 località per sollecitare la riflessione delle persone su aspetti che toccano la loro quotidianità. Dalla salute ai fenomeni migratori, fino alla difesa dei Diritti dei bambini.

Fondatore di Alfaomega Associazione Volontari per l’assistenza di persone affette da HIV-AIDS e presidente di Fondazione Malagutti onlus per l’accoglienza di bambini vittime di abusi e maltrattamenti, Malagutti ha deciso di mettersi in cammino per sperimentare una nuova modalità di sensibilizzazione e networking.

L’interesse nei confronti di questa iniziativa sociale cresce quotidianamente; le amministrazioni comunali delle località in programma continuano a dare il proprio appoggio e a confermare la vicinanza agli intenti alla base di questo progetto, attraverso la concessione del patrocinio e dei momenti di accoglienza riservati al dott. Malagutti: Sindaco di Firenze Dario Nardella, Sindaco di Messina Renato Accorinti, Sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, Sindaco di Matera Raffaello Giulio De Ruggeri, l’Assessore del Comune di Palermo Giovanna Marano, l’Assessore del Comune di Napoli Alessandra Sardu, l’Assessore alla Cultura Antonio Delli Iaconi del Comune di Viterbo e tanti altri in tantissime città.

Sabato 26 maggio, Malagutti arriverà a Pisa per proseguire il giorno seguente per Pistoia, passando da Lucca e Collodi. Durante il tragitto, farà una tappa intermedia alla Fondazione Carlo Collodi che, dal 1962, promuove la cultura dei bambini e per i bambini.

Percorrere 11 regioni è un’occasione unica per scoprire il nostro Paese, soprattutto grazie alla conoscenza delle persone con le quali si è riusciti a creare un legame fatto di valori comuni. Molti sono stati gli incontri con associazioni di volontariato, comunità di assistenza per malati di AIDS e per minori con cui sono state condivise esperienze di quotidianità.

La Camminata andrà avanti ancora fino al 3 giugno: nelle ultime tre settimane la strada del ritorno prevede di passare per Bologna, Modena, Reggio Emilia per arrivare a Mantova.

In alcune tappe, al dott. Malagutti si sono uniti appassionati di sport e del cammino che, per un giorno, sono stati ambasciatori di benessere, stimolatori di iniziative e progetti per la propria città, condividendo un’esperienza unica.

“Camminata Italiana” è un’occasione per promuovere la riscoperta del valore delle realtà locali e dei territori; per innescare cambiamenti positivi nella società promuovendo il confronto e la creazione di reti tra enti, associazioni e cittadini.

Domenica 3 giugno, Giornata Nazionale dello Sport, si concluderà questa avventura con l’arrivo definitivo a Mantova, dove dalle ore 18.00 in piazza Marconi, un comitato d’accoglienza celebrerà il ritorno del dott. Malagutti. Tutti coloro che desiderano condividere questa esperienza, potranno unirsi al taglio del traguardo oppure partecipare simbolicamente all’iniziativa, acquistando la pettorina o la maglietta della Camminata sul sito www.camminataitaliana.it