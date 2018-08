'In cammino con il diabete': campo scuola all'Orecchiella per venti ragazzi

Inizia oggi, giovedì 23 agosto, fino al prossimo 26 agosto, il campo al parco dell'Orecchiella in Garfagnana (Lucca) che avrà come tema 'In cammino con il diabete'. Venti ragazzi di età compresa tra i 9 e 14 anni parteciperanno così all'attività finanziata dalla Regione Toscana e organizzata dalla Azienda USL Toscana nord ovest con la collaborazione della Azienda ospedaliero universitaria di Pisa (Aoup) e le associazioni di pazienti diabetici per i giovani insulino-dipendenti, e avranno la possibilità di approfondire e affrontare insieme vari aspetti sia psicologici che clinici della malattia in un contesto divertente e informale.



“I campi scuola - spiega Fabrizio Gadducci, direttore dell’Area Pediatrica della Azienda USL Toscana nord ovest e primario della Pediatria livornese che sarà presente al campo - rappresentano un passo fondamentale per lo sviluppo dell'autonomia dei ragazzi con problematiche di questo tipo. Sono considerati come uno dei programmi di educazione terapeutica tra i più efficaci per la gestione della malattia e per la formazione di un 'paziente esperto' ovvero capace di amministrare al meglio la propria condizione di malato cronico. I campi scuola sono il frutto del grande lavoro compiuto durante tutto l’anno dal team diabetologico, non solo sui pazienti, ma anche sulle loro famiglie”.



“Questi giorni vissuti fuori dai loro ambienti - dice Sonia Lucchesi, responsabile del progetto e coordinatrice del Team Diabetologico - saranno preziosi per imparare le capacità che si rileveranno necessarie quando i ragazzi dovranno affrontare la vita di tutti i giorni senza l’aiuto di genitori o sanitari. L’attività fisica sarà poi un fattore aggiuntivo importante soprattutto per i molti partecipanti che fanno uso di tecnologie come microinfusori ed holter glicemici”.



Il prossimo campo, già programmato, si svolgerà a San Rossore anche questo seguendo le linee guida nazionali della Società Italiana di Diabetologia e Endocrinologia Pediatrica (Siedp).