Capelli, come curarli in estate? I consigli dell'esperto e i falsi miti da sfatare

L'estate avanza e come si sa sole e salsedine non sono i migliori alleati per i nostri capelli. Come proteggerli dunque? Lo abbiamo chiesto al professor Andrea Artigiani, dirigente medico presso la Clinica Dermatologica dell’Università di Pisa e libero professionista 'extramoenia', con uno studio a Pisa e uno a Marina di Pietrasanta. Il dermatologo ci ha svelato alcuni consigli utili per proteggere i nostri capelli, ma anche alcuni 'falsi miti da sfatare'.

Professor Artigiani, quali sono i principali rischi che corrono i nostri capelli in estate?

"Il rischio principale è quello legato all'eccessiva esposizione ai raggi solari, ma anche al vento e alla salsedine. Tutto questo può infatti provocare fenomeni di disidratazione e aridità dei capelli e del cuoio capelluto, portando così a un loro indebolimento. E' bene avere cura dei nostri capelli, a partire da una cosmesi adeguata e senza dimenticare tutti quegli aspetti che riguardano la prevenzione".

Quali sono dunque i consigli per mantere forti i nostri capelli?

"Partiamo dalla shampoo. In generale è sempre bene utilizzare, su consiglio del nostro dermatologo, uno shampoo ultradelicato. E questo, a maggior ragione, d'estate. Non mi riferisco ai prodotti commerciali che troviamo al supermercato, che già di per sè creano un pò di aridimento del capello, ma di prodotti specifici che possono essere trovati in farmacia. Esistono poi degli spray che possono essere spruzzati sui capelli per proteggerli dall'esposizione solare, un pò come si fa quando andiamo al mare e ci spargiamo la crema sulla pelle per proteggerci dalle scottature. Dal punto di vista della prevenzione, invece, soprattutto nei periodi che precedono l'estate e per le persone che hanno capelli deboli, è possibile fare dei trattamenti a base di integratori specifici. Ma anche in questo caso è necessario consultarsi con il proprio dermatologo, perchè molto dipende dal tipo di capello".

Come mai in estate i capelli si schiariscono?

"Si schiariscono principalmente perchè subiscono un'alterazione della melanina (il pigmento responsabile del colore dei capelli ma anche dei peli e del colore della pelle, ndr). In sostanza il sole è una sorta di flash per i capelli che va a modificarne temporaneamente la pigmentazione".

Tagliare spesso i capelli li rinforza?

"Questo è uno di quei falsi miti da sfatare. Tagliare i capelli spesso non li rafforza, così come tagliare le unghie non le rende meno deboli. Può però essere utile per una migliore applicazione dei detergenti e dei prodotti".

Ci sono altri miti da sfatare?

"Un mito che vorrei sfatare è quello del tricologo, una figura per certi versi 'subdola', perchè priva di contenuto scientifico, e che esiste solo in Italia. La cosiddetta tricologia è solamente una branca della dermatologia: infatti non esiste una laurea in tricologia mentre invece ne esiste una in dermatologia. Spesso queste figure le troviamo in farmacia, dove ti visitano in ambienti poco opportuni per poi prescriverti dei prodotti. Il mio consiglio è quello di stare in guardia".

L'utilizzo di prodotti come gel o spray fa male? E quanto spesso andrebbero lavati i capelli?

"Di per sè l'utilizzo di gel o spray non è dannoso. A chi fa uso di questi prodotti consiglio però di lavare spesso capelli, anche solo con un risciacquo, senza utilizzare lo shampoo, in modo da rimuovere quei residui che possono invece indebolire il capello. Per quanto riguarda il numero di lavaggi: con i giusti prodotti l'ideale sarebbe lavarli un paio di volte a settimana, aumentando leggermente la frequenza in estate. Come sempre dipende poi molto dal capello e dalle nostre abitudini".

Qual è il rapporto tra capelli e alimentazione? Esiste una dieta specifica da consigliare?

"Non c'è una dieta specifica per i capelli. Ma in generale il consiglio è quello di adottare una dieta equilibrata, ricca di frutta e verdure".