Celiachia: ecco dove ritirare il nuovo 'codice' per l’acquisto di alimenti

Dal 1° maggio 2019 il buono cartaceo per l’acquisto di prodotti destinati a celiaci non potrà più essere utilizzato e sarà sostituito, in base al progetto di dematerializzazione promosso dalla Regione Toscana, da un cosiddetto 'codice celiachia' che, presentato assieme alla tessera sanitaria, permetterà l’acquisto di prodotti alimentari specifici.



Per avere tale 'codice' tutti gli interessati dovranno presentarsi entro il 30 aprile negli uffici indicati muniti di tessera sanitaria in corso di validità (no fotocopie, no foto), carta di identità o altro documento di riconoscimento valido, i buoni cartacei dei mesi di maggio e giugno ed eventuale delega (non necessaria per i genitori di minorenni).



Questo, in dettaglio, l’elenco degli sportelli presenti sul territorio:



EX USL 1 MASSA CARRARA

Uffici della farmaceutica - territoriale di:

CARRARA - P.zza Sacco e Vanzetti Lunedì, Mercoledì e Venerdì con orario 9.00 -13.00

PONTREMOLI - Via Porta Parma Osp. S. Antonio Abate Lunedì e Mercoledì con orario 9.00 -13.00

FIVIZZANO - Salita S. Francesco Osp. S. Antonio Abate Lunedì, Mercoledì con orario 9.00 -13.00

Per informazioni: Dott.ssa Francesca Menconi tel 0585/655327 Sig.ra Marta Marchetti tel 0585/657213



EX USL 2 LUCCA

Uffici della farmaceutica - territoriale di:

BARGA - lunedì, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

LUCCA - martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13

LUCCA: apertura straordinaria nei giorni 27 marzo e 3-10-17 aprile ore 14.00-16.00

Per informazioni: Barga tel 0583-729295 Lucca tel 0583-449878/7/2



EX USL 5 PISA

PISA (Presidio San Marco) – Tel. 050/ 954547/6

Lunedì 7.30-12.30, Mercoledì 7.30-12.30 e 14-17

CASCINA (Tel 050/954717) – Martedì e Venerdì 7.30-12.30

SAN GIULIANO TERME (Tel 050/954851) - Giovedì 7.30-12.30

VALDERA (Punto Autorizzativo Assistenza Integrativa Tel. 0587/273759)

Dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 – Giovedì 14-17

VOLTERRA (Cup - Tel. 0588/91609)

Lunedì 14-18, Mercoledì 10-13, venerdì 10-13

LARDERELLO (Presidio Distrettuale - Tel. 0588/91501)

Mercoledì 9-12

POMARANCE (Presidio Distrettuale - Tel. 0588/62453)

Martedì 9-12, giovedì 14-16.30 EX USL 6 LIVORNO

LIVORNO (Sportello Farmacia territoriale presso Farmacia Ospedaliera) - tel. 0586-263238

Da Lunedì a Venerdì orario 9,30 -12,30

CECINA (Sportello distribuzione diretta presso Farmacia Ospedaliera) – Tel. 0586-614274

martedì, giovedì, venerdì orario 9-13

PIOMBINO (Sportello Assistenza Integrativa presso Farmacia Ospedaliera Villamarina Piano -1 Tel 0565 67227

Da lunedì a venerdì orario 10 - 13

ELBA (Sportelli Farmacia territoriale presso Farmacia Ospedaliera) - Tel 0565 926684/ 926809

Da Lunedì a Venerdì orario 8,30 -12,30



EX USL 12 VERSILIA

OSPEDALE VERSILIA

Uffici Farmaceutica – Lunedì, mercoledì e venerdì 9-13

Accettazione ricoveri (atrio ospedale) – martedì e giovedì 14.30-18

Per informazioni: Dott.ssa Barbara Innocenti Tel. 0584/6059409 – Sig. Maurizio Sesti Tel. 0584/6057080 – Dott.ssa Laura Del Freo Tel. 0584/6059408