Settimana della tiroide: ecografie gratuite a bambini e ragazzi

Una iniziativa importante che rientra nell’ambito della Settimana mondiale della tiroide ed ha come referente il dottor Graziano Cesaretti, coordinatore regionale della Società italiana di Endocrinologia e Diabetologia pediatrica.

Ecografie tiroidee gratuite verranno infatti effettuate ai bambini e ai ragazzi fino a 18 anni all’Ospedale Santa Chiara di Pisa, all’interno dell’Unità operativa di Pediatria (Edificio 1 – stanza 48, I piano), venerdì 25 maggio (dalle 10 alle 13) e mercoledì 30 maggio (dalle 13 alle 16). E’ necessario prenotare al numero 050.992635 (entro il 29 maggio, dalle 8 alle 13)

Nel caso in cui il numero delle richieste superi la disponibilità, l’esame sarà comunque svolto in date diverse rispetto a queste indicate, che saranno comunicate agli interessati.