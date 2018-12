Emergenza freddo: a chi rivolgersi in Alta Val di Cecina

L'Articolazione Territoriale Alta Val di Cecina della Usl ricorda che gli anziani soli possono rivolgersi al Servizio Sociale dei presidi distrettuali di riferimento. Si ricorda inoltre che qualsiasi cittadino può segnalare al Servizio Sociale eventuali situazioni di bisogno, come la presenza in strada di persone in stato di povertà senza un riparo dal freddo. Le persone cui fare riferimento per segnalare le eventuali necessità saranno il Medico di Medicina Generale e l’Assistente Sociale del presidio distrettuale di appartenenza secondo il seguente orario:

Volterra

Martedì e Giovedì ore 10-12

Tel. 0588 91866

Martedì h.10-12 e Mercoledì h.11-13

Tel. 0588.91863

Mercoledì h 11-13

Tel 0588 91662 / 0588 91863

Pomarance

Martedì e Venerdì ore 9-11

Tel. 0588.62450

Larderello

Martedì ore 10-12

Tel. 0588.91510

Castelnuovo V.C.

Mercoledì ore 10-12

Ponteginori

Giovedì ore 9-11

Tel. 0588.37491

Saline

1° e 3° Giovedì ore 11.15-12.30

Tel.0588.44032

Montecatini V.C.

2° e 4° Martedì ore 9-10,30

Tel.0588.30047