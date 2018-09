A tu per tu con gli infermieri: a Palazzo dei Congressi un incontro-confronto con i cittadini

Un incontro per conoscere da vicino il mondo degli infermieri. Ad organizzarlo il Dipartimento delle professioni infermieristiche ed ostetriche della Azienda USL Toscana nord ovest. Il confronto, dal titolo 'Accompagnare la vita', è aperto alla cittadinanza e si terrà martedì 25 settembre a partire dalle 9 al Palazzo dei Congressi di Pisa.



“Questo titolo - spiega Chiara Pini, direttore del dipartimento delle professioni - racchiude il senso del nostro lavoro. Infermieri, ostetriche e operatori socio sanitari sviluppano con le persone che a loro si affidano una alleanza che va al di là del mero atto professionale. Per questo abbiamo scelto di confrontarci con loro. 'Insieme' è la parola chiave di questo incontro in cui chiederemo ai cittadini cosa si aspettano da noi nei percorsi di salute, percorsi che debbono sempre tenere conto dei due punti vista: quello dei cittadini e quello degli operatori. Gli esperti ci insegnano che non sempre il percorso tracciato è vissuto così come progettato, per questo è importante il confronto costante tra chi dispone e chi fruisce del servizio”.



La giornata di incontro ripercorre le tappe del percorso della vita in cui le professioni sono presenti al fianco e con i cittadini: si va dai 'primi passi della vita' con focus su nascita e adolescenza, alla 'promozione della salute', dal tema delle 'emergenze' a quello del 'fine vita'. Per tutti questi momenti oltre al contributo dei professionisti è prevista la testimonianza di cittadini singoli o di associazioni per portare il loro personale punto di vista sull’argomento.



L’incontro, al quale sono stati invitati tra gli altri l’assessore regionale al Diritto alla Salute Stefania Saccardi e il coordinatore nazionale di Cittadinanza Attiva - Tribunale dei Diritti del Malato Tonino Aceti, si concluderà alle 16.30 con un tavola rotonda dal titolo 'Accompagnare la vita: riflessioni e progetti con i cittadini' che vedrà l'intervento anche del direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Teresa De Lauretis.



Tra le iniziative collaterali da segnalare e che saranno presenti nel corso della giornata stand nei quali infermieri ed ostetriche rappresenteranno il proprio lavoro. Sarà allestita la mostra dei poster che illustrano esperienze significative e innovative di assistenza realizzate all’interno dell’Azienda e saranno proiettate le foto selezionate nel concorso fotografico aperto ai dipendenti.