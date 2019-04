'Movi-menti': l'Asl Toscana nord ovest promuove l'invecchiamento attivo

Uno studio per promuovere spazi urbani salutari che favoriscano l'attività fisica e le relazioni sociali e, soprattutto, per valutare l'impatto sull'invecchiamento: sono gli obiettivi che si pone l'iniziativa 'Movi-menti', promossa dalla Asl Toscana nord ovest in collaborazione con la Società della Salute. Il progetto partirà nel mese di aprile e proseguirà fino a dicembre sui territori comunali di Pisa, Calci, Pontedera e Pomarance.

Anche per i pensionati

L'iniziativa è rivolta a persone di 55-67 anni ancora in attività lavorativa e a chi ha più di 68 anni ed è pensionato. Il personale sanitario Asl condurrà gruppi di circa 15 persone attraverso dei percorsi basati sulla mindfulness, effettuati in ambienti aperti o confinati, arricchiti da stimoli naturalistici, sociali e culturali. Ciascun gruppo prenderà parte ad un ciclo educativo di nove incontri a cadenza settimanale della durata complessiva di due mesi, al termine del quale è previsto un decimo appuntamento di 'follow up'. L'intero percorso sarà valutato sulla base del miglioramento del benessere e degli stili di vita.

La mindfulness, nello specifico, è una pratica meditativa capace di sviluppare la consapevolezza del proprio corpo anche durante il movimento. Negli ultimi anni, lo sviluppo delle neuroscienze ha portato a un crescente interesse verso questa pratica e i suoi effetti sulla salute arrivando a essere proposta come una delle componenti utili a promuovere benessere e aumentare la resilienza in vari contesti (clinici, aziendali, scolastici, di comunità).

