Giornata mondiale dell'epilessia: open day al Santa Chiara e al Lotti

A febbraio si celebra la Giornata mondiale per l’epilessia, una delle malattie neurologiche più diffuse al mondo. Quasi 1 italiano su 100 ne è affetto, per un totale di circa 500.000 persone in Italia, di cui circa 35.000 in Toscana.

La Giornata è un momento in cui si promuove una corretta informazione e si sensibilizza l’opinione pubblica riguardo alla malattia; la necessità di una maggiore consapevolezza e conoscenza da parte della popolazione è evidenziata dalle numerose testimonianze di persone affette, che spesso sono vittime di discriminazioni sociali legate a pregiudizi e ignoranza.

Per questo anche a Pisa, lunedì 11 febbraio, dalle 9.30 alle 14.30, si terrà un open day al Centro Epilessia dell’Unità operativa di Neurologia dell’Aoup (ospedale Santa Chiara, edificio 13), diretta dal professor Ubaldo Bonuccelli. Il personale del Centro e i medici, il dottor Filippo Giorgi e la dottoressa Chiara Pizzanelli, saranno a disposizione della cittadinanza.

Un altro open day è poi in programma sempre lunedì 11 febbraio, dalle 14.30 alle 18.30, presso la Neurologia dell’ospedale Lotti di Pontedera, diretta da Renato Galli. La responsabile dell’ambulatorio epilessia, Cristina Frittelli, sarà a disposizione della cittadinanza per consulti gratuiti e distribuzione di materiale informativo.

L’iniziativa è promossa dalla Lice-Lega italiana contro l’epilessia, società scientifica che riunisce circa 1000 epilettologi e ha come obiettivo statutario quello di “contribuire al miglioramento della diagnosi, terapia, assistenza, ricerca, nell’ambito dell’epilessia, nonché al superamento dello stigma sociale a tale patologia correlato, promuovendo e attuando ogni utile iniziativa per il conseguimento di tali finalità”.