Open Day ginecologico: trattamenti gratuiti alla Casa di Cura San Rossore

La Casa di Cura San Rossore di Pisa, nella settimana della Festa della Donna, dedica una giornata alla salute per giovani e meno giovani. Donne di tutte le età potranno accedere gratuitamente ad una consulenza medica e trattamenti personalizzati in ambito ginecologico sabato 16 marzo presso la Casa di Cura Privata in viale delle Cascine 152/F.

L'open day è dedicato ai problemi della funzione vaginale, come lesioni da parto, incontinenza, menopausa. "Una compromessa funzionalità vaginale non comporta solo disturbi, imbarazzanti e talvolta invalidanti - scrive l'ente sanitario - ma può creare una grande difficoltà emotiva e relazionale, compromettendo la qualità della vita della donna. Professionisti esperti garantiranno ad ogni iscritta all'open day un trattamento personalizzato in base alle esigenze della paziente e alle indicazioni fornite dal proprio ginecologo di fiducia".

A disposizione ci saranno tecnologie come l'elettroporazione, la radiofrequenza e il laser di ultima generazione, che consentono il trattamento ambulatoriale e senza anestesia, risolvendo in maniera efficace e non invasiva varie problematiche. "Di norma sono sufficienti 2-3 sedute - spiega il dottor Marco Gambacciani - di circa 15 minuti, a distanza di un mese l'una dall'altra, ma lo specialista può personalizzare il trattamento, in base alla severità del disturbo iniziale e al grado di risposta". Per prenotare visita e trattamento scrivere a: marketing@sanrossorecura.it.