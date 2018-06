'Pisa Sleep Award': la città capitale europea della lotta ai disturbi del sonno

Pisa si conferma una delle capitali europee nella cura delle malattie del sonno. Da ogni parte del mondo esperti del settore si ritroveranno a Pisa per l'edizione 2018 del 'Pisa Sleep Award'. Il premio è stato ideato nel 1994 dalla stessa Università di Pisa ed è tuttora promosso dal Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa. E' divenuto negli anni uno dei più importanti riconoscimenti a livello mondiale per quel che riguarda la cura delle malattie del sonno.

L'evento si terrà venerdì 15 e sabato 16 giugno nella prestigiosa cornice dell’ex convento delle Benedettine. Coinvolgerà i più importanti studiosi europei della materia e richiamerà in città oltre cento addetti ai lavori provenienti da tutta Italia tra medici, infermieri, psicologi, farmacisti e tecnici di neurofisiopatologia. Il momento culminante alle 18 di venerdì: i professori Murri e Salzarulo consegneranno il prestigioso riconoscimento alla professoressa Tarja Helena Porkka Heiskanen (Stenberg), fisiologa finlandese dell’Università di Helsinki, per la sua attività nel campo della neurofisiologia e neurochimica del sonno, nonché nel promuovere e organizzare la ricerca del sonno in Europa, coordinando numerosi progetti di ricerca europei. La professoressa terrà quindi una lettura magistrale sul rapporto fra la durata del sonno e quella della veglia e il ruolo dell’adenosina, il neurotrasmettitore che induce il cosiddetto 'sonno lento'.

"La cosa più significativa è che il prestigio dello 'Sleep Award' - spiega il professor Ubaldo Bonuccelli, direttore dell’UO di Neurologia del Santa Chiara - è cresciuto di pari passo con il lavoro del Centro di Medicina del Sonno dell’Azienda Ospedaliera Pisana: l’importanza del simposio, che riunisce a Pisa i maggiori ricercatori della materia è anche la conseguenza del lavoro quotidiano, in clinica e di ricerca, di quello che negli anni è divenuto uno dei maggiori centri europei nella cura delle patologie del sonno, fra le quali anche alcune diffuse come le insonnie e le apnee notturne, una struttura multidisciplinare alla quale fanno riferimento pazienti provenienti da tutte le regioni d’Italia".

"I disturbi del sonno interessano in forma cronica il 10% della popolazione - aggiunge la dottoressa Bonanni, responsabile clinico del Centro di Medicina del Sonno di Pisa - ed è ormai stabilito che sono un importante crocevia per migliorare la qualità di vita e prevenire importanti conseguente cliniche come la depressione, l’ipertensione e l’ictus. Ricerche recenti suggeriscono che il sonno svolga un importante ruolo protettivo sulle funzioni cerebrali e possa prevenire l’insorgenza di malattie degenerative come la demenza".

Pisa centro di eccellenza

L’Azienda Ospedaliera Pisana si è conquistata sul campo un ruolo di primo ordine, grazie al lavoro del Centro di Medicina del Sonno della UO di Neurologia del Santa Chiara, diretta dal professor Ubaldo Bonuccelli e guidata dalla dottoressa Enrica Bonanni. Una struttura con 3 camere per registrare il sonno notturno e più di 10 apparecchi per registrare e valutare il sonno. Apparecchiature all’avanguardia e un’equipe multidisciplinare che include tutti gli specialisti necessari nella cura delle malattie: dal fisiologo all’otorino passando per lo psichiatra, lo psicologo e il neurologo. Una struttura riconosciuta anche come centro regionale di riferimento per la cura di queste patologie, la cui notorietà va ben oltre i confini toscani: sono oltre 2.500 i pazienti seguiti nel 2017 e circa il 60% di essi proviene da altre regioni.

A Pisa è presente una Equipe multidisciplinare del sonno che comprende tra gli altri un Ambulatorio del Sonno della UO Psichiatria, guidato dalla dott.ssa Laura Palagini, un laboratorio sperimentale guidato dal prof. Ugo Faraguna e la professoressa Paola d’Ascanio della Fisiologia, un altro gruppo di ricerca del professor Angelo Gemignani, direttore della Psicologia dell’Università, un Centro ORL del Prof. Stefano Berrettini e un centro Cardiologicodel professor Emdin del CNR.

Il 'Pisa Sleep Award 2018' è patrocinato da Esrs (European Sleep Research Society), Aims (Associazione Italiana Medicina del Sonno), Società Italiana di Psichiatria, Società Italiana di Neurologia, Società Italiana di Fisiologia, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna, Regione Toscana, Ordine degli Psicologi della Toscana, Ordine dei Medici di Pisa, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Comune di Pisa.