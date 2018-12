'Dimmi 34': parte il progetto di incontro con i pazienti

Si chiama 'Dimmi 34' ed è la nuova iniziativa promossa dalla Fondazione ARCO onlus, presieduta dal professor Alfredo Falcone, direttore della U.O. Oncologia Universitaria presso l’ospedale Santa Chiara di Pisa.

"La Fondazione ARCO si occupa di Ricerca nell’ambito Oncologico - spiega il professor Falcone - il nostro primo obiettivo è ricercare, ottimizzare, personalizzare le cure contro il cancro. Riteniamo però sia anche indispensabile essere sempre più vicini ai pazienti, non solo sotto il lato umano, ma anche attraverso una spiegazione accurata e comprensibile su tutte le fasi che il paziente incontrerà nel suo percorso e sulla sua malattia, anche questo contribuisce alla personalizzazione ed ottimizzazione della cura".



"Durante le visite che effettuiamo quotidianamente presso il Polo Oncologico, cerchiamo di spiegare sempre al meglio delle nostre possibilità tutto quello che il paziente ci chiede - afferma la responsabile scientifica della Fondazione Chiara Cremolini - spesso però i dubbi e le domande nascono quando si esce dall’ambulatorio e si torna a casa. Abbiamo percepito questa necessità e abbiamo risposto con questo progetto. In parole povere il progetto 'Dimmi 34' corrisponde al momento successivo al 'Dica 33', momento in cui il paziente approfondisce insieme al suo medico quanto è stato diagnosticato".



"Riteniamo che sia indispensabile fare comunicazione scientifica di qualità. Su questo ci impegniamo ogni giorno - dice il dottor Roberto Moretto, promotore del progetto - gli incontri che si terranno risponderanno alle domande dei pazienti e dei loro familiari e saranno un’ottima occasione anche per affrontare temi delicati e importanti come prevenzione, terapia e ricerca".

"L'iniziativa sarà composta da una serie di incontri relativi a varie malattie oncologiche - sottolinea il vicepresidente della Fondazione ARCO Gianluca Masi - ed inizieremo venerdì 14 dicembre approfondendo il tumore del colon retto".



L’incontro del 14 dicembre si terrà presso la sala riunioni del Polo Oncologico nell’Edificio 22 dell’ospedale Santa Chiara di Pisa. Interverranno il dottor Roberto Moretto, la dottoressa Chiara Cremolini, il dottor Gianluca Masi e il professor Alfredo Falcone.