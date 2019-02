Ospedale Santa Chiara: aperto h24 il pronto soccorso ginecologico

E' ora attivo 24 ore su 24, per sette giorni alla settimana, il pronto soccorso ginecologico-ostetrico del Santa Chiara, finora aperto dalle 8 di mattina alle 8 di sera.

Posto al primo piano dell’Edificio 2, è direttamente collegato ai locali delle unità operative di ginecologia e ostetricia. Le donne incinte con problemi urgenti (perdite di sangue o di liquido amniotico, dolori, prolungata immobilità del feto) o che, più in generale, hanno bisogno di una visita indifferibile, dispongono quindi di un luogo loro dedicato, sempre aperto. Il raggiungimento di questo obiettivo è stato il frutto di uno sforzo corale cui hanno partecipato le unità operative dirette dal professor Tommaso Simoncini e dal dottor Pietro Bottone, le ostetriche, tutte altamente qualificate e formate – coordinate dalle dottoresse Federica Lunardi e Federica Pancetti – e la direzione medica, con la dottoressa Francesca Foltran.

Si è giunti quindi ad avere un completamento del percorso femminile, sia dal punto di vista ostetrico, sia dal punto di vista ginecologico, per tutte le 24 ore.



Appena giunta al pronto soccorso, la situazione clinica della donna incinta viene valutata da un’ostetrica (triage ostetrico) che stabilisce il criterio d’urgenza con cui dev’essere visitata dal medico di pronto soccorso, che può avvalersi di ecografi e cardiotocografi di ultima generazione. Viene inoltre utilizzato lo stesso software adottato dal Pronto Soccorso di Cisanello, garantendo così la massima tracciabilità del percorso clinico delle pazienti, con la possibilità di richiedere in tempo reale accertamenti diagnostici e laboratoristici.