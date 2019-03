A Pisa la San Rossore Dental Unit, un clinica odontoiatrica immersa nel parco

Sarà inaugurata il prossimo 21 marzo la San Rossore Dental Unit, una clinica dentale d’eccellenza nelle cure e nei trattamenti odontoiatrici. Realizzata all’interno di una villa immersa nel verde del parco naturale di San Rossore, la clinica collabora con l’adiacente Casa di Cura San Rossore.

La San Rossore Dental Unit nasce come clinica di ultimissima generazione per dispositivi e tecnologie impiegate, ma anche per filosofia di cura e di accoglienza del paziente. La struttura, infatti, è totalmente priva di barriere architettoniche e dispone di percorsi interni ed esterni per ipovedenti e aree amplificate per ipoudenti. Particolare attenzione è stata data ai pazienti più piccoli, ai quali è dedicata un’area con giochi e percorsi creativi pensati per aiutarli ad affrontare al meglio la cura e la prevenzione dentale, nel rispetto dei loro stati d’animo. La struttura offre inoltre competenze specifiche nel controllo del dolore e dell’ansia da poltrona, compresa la possibilità di usufruire della sedazione cosciente. La vicinanza e la collaborazione con la Casa di Cura San Rossore consentono di poter affrontare interventi chirurgici su pazienti con patologie che richiedono assistenza medica specializzata.

Di ultimissima generazione le tecnologie impiegate in ambito di implantologia dentale, disciplina in continua evoluzione grazie a metodi sempre meno invasivi e risultati sempre più efficienti. San Rossore Dental Unit raccoglie, infatti, l’esperienza ventennale del professor Giovanni Menchini Fabris, direttore sanitario della struttura.

I trattamenti possibili sono: Implantologia, Protesi, Chirurgia Orale, Endodonzia, Parodontologia, Pedodonzia, Or todonzia, Odontoiatria Conservativa, Igiene Orale Professionale, Gnatologia.

Le tecnologie usate: Ortopantografia/TAC digitale, Scanner e telecamera intraorale, Prevenzione con Diagnocam, Competenze specifiche nel controllo del dolore e dell’ansia alla poltrona, sedazione cosciente.