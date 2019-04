Come scegliere il pediatra a Pisa

Spesso la cosiddetta 'sindrome da camice bianco' si sviluppa in tenerissima età. Il medico è una figura che incute timore nei bambini piccoli: ecco perché scegliere il giusto pediatra per le proprie esigenze e quelle di nostro figlio è molto importante. Di seguito i passaggi principali per la scelta di questa figura a Pisa.

1. Iscrizione obbligatoria

L'iscrizione al pediatra di famiglia è obbligatoria per tutti i bambini della fascia di età da 0 a 6 anni. Al momento del compimento dei 6 anni, è possibile lasciare il pediatra e passare al medico di medicina generale. I bambini della fascia di età da 6 a 14 anni possono mantenere o richiedere l'iscrizione al pediatra senza alcuna autorizzazione. Per scegliere il pediatra è sufficiente che uno dei genitori si presenti presso un ufficio distrettuale con un documento d'identità, autocertificando i dati del figlio. Al momento della scelta del pediatra, il bambino viene automaticamente iscritto al Servizio Sanitario Nazionale e gli viene assegnato un codice sanitario personale con l'indicazione del pediatra scelto.