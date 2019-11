Giornata Mondiale del Diabete: screening gratuito all'ospedale di Pontedera

Domani, 14 novembre, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, nell’atrio dell’ospedale Lotti di Pontedera, dalle 9.00 alle 18.00, sarà possibile effettuare gratuitamente sticks glicemici e rispondere ad un questionario per valutare il livello di rischio. Inoltre, il personale della diabetologia, oltre a rispondere alle domande degli utenti, sarà a disposizione per effettuare una spesa simulata per imparare a prevenire la malattia a tavola.

Il diabete, già oggi molto diffuso a livello mondiale, è destinato ad estendersi sempre di più e anche nel nostro territorio negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento dei pazienti diabetici. L’informazione e la sensibilizzazione costituiscono il primo fondamentale passo da compiere. E’ bene ricordare che siamo tutti a rischio-diabete. Almeno il 4-5% della popolazione, a livello locale come in ambito nazionale, è infatti affetta da questa patologia. Si tratta però, sicuramente, di stime fatte per difetto, perché non tutti i pazienti diabetici sono seguiti dai servizi e perché molte persone sono diabetiche senza saperlo. Si tratta infatti di una malattia subdola: la glicemia provoca disturbi solo quando è molto alta; così è possibile essere diabetici anche per un ampio arco di tempo senza accorgersene e giorno dopo giorno l’alto tasso di zuccheri danneggia i reni, gli occhi e le arterie, i nervi e il cuore. Per curare il diabete ci sono nuovi farmaci sempre più efficaci, ma la base di tutto resta sempre la prevenzione.