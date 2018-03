'Settimana della Prevenzione Oncologica': volantini sull'alimentazione sana nei ristoranti

La Lega Italiana Lotta ai Tumori di Pisa anche quest'anno partecipa alla 'Settimana della Prevenzione Oncologica' promossa dalla sede nazionale. L'appuntamento 2018 è stato presentato stamani, 21 marzo, a Palazzo Gambacorti: "Anche quest'anno - ha dichiarato la dottoressa Maricia Mancino, presidente della Liilt di Pisa - portiamo avanti quello che è l'obiettivo principale della nostra associazione, ovvero quello di educare alla prevenzione e di farlo anche diffondendo la cultura della sana alimentazione e di un corretto stile di vita".

"Il Comune di Pisa - ha aggiunto il vicesindaco Paolo Ghezzi - è sempre stato vicino alla Lilt e alle sue campagne per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori. Prevenire non solo può salvarci la vita, ma può evitare alla nostra famiglia, a coloro che ci circondano grandi sofferenze. Per questo il nostro ringraziamento va all’Associazione ma anche ai volontari e a tutti coloro che sono impegnati in queste importanti iniziative".

L'impegno della Lilt nella lotta contro il tumore si sviluppa principalmente su tre fronti: la prevenzione primaria (stili e abitudini di vita), quella secondaria (promozione di una cultura della diagnosi precoce) e l'attenzione verso il malato, la sua famiglia, la riabilitazione e il reinserimento sociale offrendo un supporto psicologico. Ecco quindi i consigli dell'associazione: "Stare lontani dal fumo, fare attività fisica, sottoporsi a controlli per la diagnosi precoce e un'alimentazione sana e corretta. Secondo l'American Institute for Cancer Research (AICR), oltre il 30% dei tumori è direttamente riconducibile all'alimentazione, intesa sia in termini quantitativi che qualitativi". Ecco quindi che il focus della campagna 2018 è sull'importanza della corretta alimentazione.

Le iniziative

La LILT di Pisa invita tutti i ristoratori a partecipare per la diffusione del messaggio di corretta alimentazione. E' stato predisposto del materiale informativo che verrà distribuito gratuitamente a tutti gli esercenti che aderiranno all'iniziativa. Si tratta di depliant e locandina da esporre all'interno del locale dove il ristoratore riterrà opportuno. La sede della Lilt di Pisa è a disposizione con i propri volontari per la diffusione delle informazioni e la distribuzione del materiale informativo.

Poi Domenica 25 marzo, sulle Piazze di Perignano e Quattro strade, in collaborazione con l'associazione 'Michelhombres' e l'associazione 'Quattro Strade', verranno allestiti i banchetti per la distribuzione dell'olio extra vergine d'oliva, elemento fondamentale dell'alimentazione mediterranea, a sostegno delle iniziative della Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica.

La Lilit di Pisa ha colto l'occasione per ringraziare tutti coloro che con il loro lavoro o contributo economico, nel corso del 2017, l'hanno aiutata a svolgere le proprie attività di prevenzione attraverso campagne informative e visite gratuite: Rotary Pacinotti – Presidente Gabriele Siciliano, Martinelli Valerio, Associazione Michelhombres-Presidente Alessandro Pasquinucci, Guido Padovani, Tirreno Chapter Italy-Direttore Azzarone Leonardo, Bozzi Claudio, Coldiretti Pisa-Presidente Fabrizio Filippi, Prof. Giuseppe Evangelista, Capar-Centro Addestramento Paracadutismo Pisa-Comandante Alessandro Borghesi, Comitato Saverio Masi-Vigili Del Fuoco Pisa-Presidente Alessandro Martelli, Farmacie Comunali-Presidente Armani Fabio, Ditta Farmab, Ditta Iprams-Servizi Sanità, Gruppo Posarelli.