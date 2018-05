Salute: visite gratuite per prevenire il melanoma a Pontedera e Pisa

Anche quest’anno Fondazione ANT porta il 'Progetto Melanoma' a Pontedera, aumentando il proprio impegno rispetto al 2017. Per il 2018 sono previste infatti tre giornate di visite dermatologiche gratuite a Pontedera e una a Pisa, per un totale di 120 controlli gratuiti.

Le prime date disponibili saranno il 26 maggio e il 9 giugno, ma l’iniziativa sarà replicata con altre due date in autunno. Come preambolo alle giornate di visite, il 18 maggio alle ore 18, nella sala Soci della Coop di Via Brigate Partigiane, si terrà un incontro aperto a tutti i cittadini, dal titolo 'Il sole per amico'. La dottoressa Federica Scarfì, dermatologo del Progetto Melanoma ANT e i farmacisti di Azienda Farmacie di Pontedera Spa, parleranno di prevenzione e diagnosi precoce del melanoma, visto l'approssimarsi della stagione estiva nella quale ci si espone maggiormente ai raggi solari.

Le visite dermatologiche gratuite per la prevenzione del melanoma saranno effettuate da un medico specialista ANT con l'ausilio di un videodermatoscopio, strumento sofisticato per la diagnosi precoce delle lesioni sospette. Il 26 maggio si svolgeranno negli ambulatori della Pubblica Assistenza presso la Coop di Via Brigate Partigiane, il 9 giugno, in uno spazio a disposizione della Delegazione ANT di Pontedera, in Via Toscoromagnola 14, dentro il Villaggio Piaggio.

Per accedere alle visite è necessario prenotarsi chiamando il 349.0693571 dal 18 al 28 maggio, dalle 9 alle 13 (escluso sabato e domenica). Le prenotazioni saranno accolte fino a esaurimento posti.

"Il melanoma colpisce in prevalenza l'età media, nel 20% dei casi purtroppo colpisce soggetti tra i 15 ed i 39 anni. La prevenzione di questa malattia è l'unica arma veramente efficace per combatterla - ha detto la Dr.ssa Consuelo Trinci, Psicologa dell'Ospedale Domiciliare Oncologico ANT della Toscana - il melanoma rappresenta solo il 4% dei tumori cutanei, ma è responsabile di circa l'80% delle morti per cancro della cute. La prevenzione primaria tende a ridurre l'incidenza del tumore rimuovendo le cause che lo provocano e si attua fondamentalmente mediante la divulgazione delle misure di prevenzione atte ad evitare l'incongrua esposizione ai raggi ultravioletti, ecco perché abbiamo deciso di organizzare anche un incontro informativo prima delle giornate di visite. La prevenzione secondaria si attua invece attraverso visite dermatologiche, come quelle che faremo a breve e in autunno, con dermatoscopia per la diagnosi precoce di lesioni sospette o già neoplastiche da inviare al chirurgo per l'asportazione. Ringrazio la Fondazione Pisa che ha scelto di sostenerci, la Sezione Soci Coop Valdera che ha collaborato da subito con noi credendo nel nostro progetto, l’Azienda Farmacie di Pontedera Spa e l’amministrazione comunale che ci ospita oggi".