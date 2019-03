Volterra: visite gratuite con 'Lions in piazza'

C'è Volterra per la provincia pisana fra le città selezionate per 'Lions in piazza', l'iniziativa del distretto Toscana dei Lions che porta nelle piazze di molte città della regione specialisti di varie discipline, a disposizione dei cittadini per esami, visite, consulenze gratuite. La data fissata è il 28 aprile. Saranno a disposizione prestazioni come una consulenza cardiologica o una misurazione della pressione arteriosa, una spirometria, o un ecocolordoppler vascolare.

Francesco Messineo, coordinatore del Comitato 'Lions in piazza', spiega che "ad oggi sono circa 20 le piazze prenotate. Ogni anno (l'iniziativa è partita nel 2012) raggiungiamo circa 15mila persone. In un giorno siamo arrivate ad erogare fino a 1.400 prestazioni in una sola piazza. Nelle piazze ci affiancano associazioni di volontariato, e sono impegnati anche i Leo, i giovani dei Lions. Per svolgere le attività utilizziamo tende e anche moduli abitativi".

Il service offerto dal distretto Toscana dei Lions vuole sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della cultura della prevenzione in ambito sanitario quale corretto atteggiamento per una diagnosi precoce delle malattie, specialmente nei confronti delle persone più fragili. 'Lions in piazza', oltre alla partecipazione dei cittadini, prevede il coinvolgimento delle associazioni (Misericordia, Pubblica Assistenza, Amici del Cuore, Unione Italiana Ciechi, Croce Rossa Italiana, Cisom, Associazione Diabetici, ecc.), delle istituzioni presenti sul territorio e dei servizi del Sistema sanitario regionale, oltre ai professionisti esperti, sia Lions che altri volontari, che si rendono disponibili a prestare gratuitamente il loro servizio in piazza.