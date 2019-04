Cascina: asili nido aperti per le visite dei genitori

Il 6 aprile è prevista a Cascina una giornata in cui tutti gli asili nido presenti sul territorio comunale saranno aperti, al fine di farsi conoscere dai genitori dei bambini che vogliono iscrivervi i propri figli. Dalle ore 9 alle ore 12 il personale delle strutture sarà disponibile per illustrare ai visitatori il funzionamento dei servizi e per fornire tutte le informazioni utili a scegliere la struttura più adatta alle esigenze del proprio figlio.

Oltre alla mattina del 6 aprile, gli asili saranno aperti ai genitori anche nei seguenti giorni e orari:

- nido comunale 'L’aquilone', in via Fucini a San Frediano, lunedì 8 aprile ore 16.30-19.30 (accoglie bambini a partire dal nono mese di età);

- nido comunale 'Il nido nell'albero', in via Meliani a Titignano, martedì 9 aprile ore 16.30-19.30 (accoglie bambini a partire dal terzo mese di età);

- nido d'infanzia privato 'Coccolandia', in via Tosco Romagnola 2004 a San Lorenzo alle Corti, lunedì 8 aprile ore 16.30-19.30 (accoglie bambini a partire dal dodicesimo mese di età);

- nido d'infanzia privato 'Il grillo', in via Savi 212 a Marciana, mercoledì 10 aprile, ore 17-19.30 (accoglie bambini a partire dal dodicesimo mese di età);

- centro integrato 0-6 'Caramello', in via 2 Giugno 1 a Casciavola, martedì 9 aprile, ore 17-19.30 (accoglie bambini a partire dal terzo mese di età);

- nido d'infanzia privato 'Piccole orme', in via Giuntini 13 a Navacchio, venerdì 12 aprile ore 17-19.30 (accoglie bambini a partire dal terzo mese di età);

- nido d'infanzia privato 'Le tate', in via Cei 75 a Cascina, venerdì 12 aprile ore 18-19.30 (accoglie bambini a partire dal terzo mese di età);

- nido domiciliare privato 'L’angolo delle meraviglie', in via Verdi 11 a San Lorenzo alle Corti, martedì 9 aprile ore 16.30-19.30 (accoglie bambini a partire dal dodicesimo mese di età);

- nido domiciliare privato 'Mary Poppins', in via Ancona 20 a San Frediano, mercoledì 10 aprile, ore 16.30-19.30 (accoglie bambini a partire dal terzo mese di età);

- nido domiciliare privato 'La papera e la luna', in via Pagnatico 13 a San Lorenzo a Pagnatico, lunedì 8 aprile ore 16.30 - 19.30 (accoglie bambini a partire dal dodicesimo mese di età);

- nido domiciliare privato 'Solo per amore', in via Tosco Romagnola 1806 a Navacchio, martedì 9 aprile ore 16.30-19.30 (accoglie bambini a partire dal dodicesimo mese di età).