Unione Valdera: contributi alle famiglie per le scuole d'infanzia paritarie

Tutti i genitori dei bambini che frequentano le scuole d’infanzia paritarie di uno dei comuni dell’Unione possono, se in possesso dei requisiti necessari, presentare domanda per ottenere i buoni che alleggeriranno alcune loro spese.

La domanda può essere presentata dal 13 al 29 marzo, anche online, accedendo al sito dedicato. Requisiti fondamentali per accedere alle sovvenzioni sono essere residenti in Toscana e non avere un Isee superiore a 30mila euro. I buoni sono disponibili per le famiglie dei bambini che frequentano le seguenti scuole dell'infanzia paritarie situate nei comuni dell’Unione Valdera, per l’anno scolastico 2018/2019.

Ecco le scuole interessate:

CALCINAIA: Scuola dell'infanzia paritaria L. Coccapani

CALCINAIA: Scuola dell'infanzia paritaria In memoria dei caduti in guerra

CALCINAIA: Scuola dell'infanzia paritaria Baby Birba

CAPANNOLI: Scuola dell'infanzia paritaria S. Cuore

CASCIANA TERME LARI: Scuola dell'infanzia paritaria E. Fairman

CASCIANA TERME LARI: Scuola dell'infanzia paritaria SS. Crocifisso

CASCIANA TERME LARI: Scuola dell'infanzia paritaria S. Lucia

PONTEDERA: Scuola dell'infanzia paritaria San Giuseppe

PONTEDERA: Scuola dell'infanzia paritaria Divino Amore

PONTEDERA: Scuola dell'infanzia paritaria Sacro Cuore