Come scegliere il diario scolastico

Il ritorno a scuola non è certo un carnevale di Rio, ed è normale - ma non consigliato - ridursi all'ultimo momento per pensare a libri, cancelleria e tutto il materiale necessario. Tranne una cosa, il diario. Un compagno di viaggio indispensabile a cui, giustamente, si pensa con largo anticipo.

Grande, piccolo, divertente, serioso, griffato, ce ne sono tantissimi e la scelta non è semplice. Facile incappare nell'indecisione, ma alla fine si deciderà per quello più adatto che dipende dal carattere di ognuno e dall'utilizzo che se ne fa. Ecco qualche esempio per chiarirsi le idee.

Diario scolastico, quale scegliere

Per i più spiritosi la scelta non può non ricadere sui diari comici, quelli pieni di barzellette e freddure, che riescono ad alleggerire ogni giornata. Non solo passeranno più in fretta le ore trascorse sui libri, ma saranno più divertenti anche per i compagni "musoni" a cui lanciare ogni tanto qualche battuta che non fa mai male (soprattutto a loro). I sognatori, invece, dovrebbero optare per i diari dei personaggi dei cartoni animati e fumetti, in grado di stimolare continuamente la loro fantasia e rendere l'anno scolastico più "magico".

I creativi potrebbero scegliere al posto del solito diario colorato e pieno di disegni, una semplice agenda proprio per potersi esprimere al meglio. In fondo lo scopo del diario è quello di personalizzarlo, e chi meglio di loro? Infine ci sono i romantici, per cui ogni momento è buono per scrivere pagine e pagine di dichiarazioni e confidenze che non rivelerebbero mai nemmeno al migliore amico. Per loro è consigliato un grande cult, l'intramontabile diario segreto.