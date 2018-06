Maturità 2018: tutti i nomi dei commissari esterni

Ci siamo, con il mese di giugno i maturandi pisani iniziano a toccare con mano la tensione per l'esame di maturità che prenderà il via con la prima prova scritta mercoledì 20 giugno, per poi passare alla seconda prova il giorno successivo e concludere gli scritti con la terza prova lunedì 25 giugno.

Il Miur ha già reso noti i nomi dei commissari esterni che i ragazzi si troveranno di fronte. Si è così aperta la 'caccia online' per sapere tutto sui docenti che dovranno valutarli nell’ultima e decisiva prova degli istituti superiori. I ragazzi hanno iniziato a scandagliare fonti personali e risorse web per cercare di capire chi sono gli insegnanti delle commissioni. Le sostituzioni tra l'altro non mancheranno, negli anni passati spesso i professori hanno dato forfait alla Maturità quando chiamati per fare i commissari esterni. Quindi tra la pubblicazione dei nomi dei commissari esterni e l'effettiva assegnazione passano alcuni giorni durante i quali i professori possono rinunciare all'incarico assegnato. Facile capire perché sia molto importante ricontrollare anche nei giorni successivi la composizione della commissione. La pagina del sito del Miur da cui è possibile consultare tutte le commissioni è reperibile a questo link: CERCA I COMMISSARI