Le 10 cose da non fare il primo giorno di scuola

Chi ben comincia è a metà dell'opera. Proprio così. Il primo giorno di scuola bisogna dare il meglio, soprattutto se si inizia un nuovo ciclo. Fare una buona impressione a insegnanti e compagni è molto importante, così come non lasciarsi prendere dall'agitazione. Calma e sangue freddo, basta qualche accortezza per avere la strada spianata tutto l'anno. Ecco 10 cose da evitare come la peste.

1- Non fare colazione. La colazione è il pasto più importante della giornata, soprattutto il primo giorno di scuola. Bisogna fare il pieno di energia per affrontare un momento così importante e delicato, e non c'è modo migliore di un pasto sano e nutriente appena svegli.

2- Arrivare in ritardo. Dopo mesi di vacanza è dura svegliarsi presto e arrivare in tempo, ma è uno sforzo indispensabile per evitare brutte figure fin dal primo giorno. Essere puntuali è il miglior biglietto da visita, meglio mettere la sveglia in anticipo... Non si sa mai!

3- Dimenticare a casa il diario. Il primo giorno di scuola il diario è fondamentale per prendere appunti e orari, seppur provvisori. Non può mancare, per evitare dimenticanze meglio preparare la borsa la sera prima.

4- Scegliere il banco sbagliato. Né troppo avanti, né troppo dietro. E' una di quelle leggi non scritte che regolano il primo giorno di scuola secondo la quale il banco migliore è in seconda fila.

5- Indossare abiti scomodi. Il primo giorno di scuola l'agitazione la fa da padrona, meglio vestirsi comodi per evitare almeno lo stress di vestiti troppo stretti o che richiedono un certo portamento. Con jeans e maglietta non si sbaglia mai.

6- Fare i timidi. Spalle larghe e petto in fuori, anche se si sta morendo di paura. Mostrarsi sicuri è fondamentale per fare una bella impressione con gli insegnanti e per conquistarsi la fiducia dei compagni. Strada facendo non mancheranno i frutti da raccogliere.

7- Non crearsi aspettative. E' il segreto per non restare delusi, a scuola come in altri ambienti. Crearsi delle aspettative può far partire con un deficit il percorso scolastico.

8- Scegliere il compagno sbagliato. Il vicino di banco è il compagno d'avventura di un anno intenso e pieno di sorprese (belle e brutte), è fondamentale instaurare con lui un rapporto di complicità che spesso può trasformarsi in una bellissima amicizia.

9- Distrarsi in classe mentre la prof. spiega. Prestare attenzione agli insegnanti il primo giorno di scuola è importante per captare tutti i suggerimenti utili per i giorni a venire, oltre che a fare una bella impressione.

10- Fare una cattiva impressione. E' fondamentale partire con il piede giusto: dalla prima impressione degli insegnanti spesso può dipendere tutto l'anno. Massima priorità a sorrisi - senza esagerare - e domande utili, evitare assolutamente ritardi (come sopra).