Cos'è e come si diventa una VSCO Girl

E' uno degli hashtag che stanno impazzando di più sui social (specie su Instagram), tanto da far scoppiare una vera e propria mania: ma cosa vuol dire essere una VSCO girl? E come lo si diventa?

Innanzitutto chiariamo subito cos'è VSCO: è, molto semplicemente, il nome di una app per smartphone (che sta per 'Visual Supply Company'). E quali 'miracoli' compie questa app che sta spopolando? E' un editor di foto e video da qualche mese a questa parte molto gettonato: si possono effettuare modifiche grazie a una varietà di preset e strumenti, ma non solo. VSCO è anche una community, una piazza virtuale per esprimere se stessi: con VSCO si possono seguire altri utenti creativi e trovare l'ispirazione per nuove foto. Esiste una versione free e una a pagamento (con una demo gratuita di 7 giorni).

Ma c'è di più, perché VSCO è diventato un vero e proprio modo di interpretare la moda, con le 'VSCO girls', cioè le ragazze più seguite che utilizzano questa app. Insomma, una tendenza iniziata nel 2019 ma che si sta confermando alla grande in questo 2020.

E dunque, qual è lo stile delle VSCO girls? Sono ragazze dallo stile pulito, minimal, attente all'ambiente (spesso si fotografano con le borracce), adorano i fermacoda colorati per legarsi i capelli ('scrunchie') e le collane fatte con le conchiglie, prediligono i colori pastello, le Polaroid, le scarpe Vans, Crocs e Birkenstock, le t-shirt e le felpe larghe possibilmente abbinate agli shorts, e le Jeep (si spera elettriche o ibride, vista l'attenzione nei confronti dell'ecologia).

E, sui social, non vi spaventate se leggete 'sksksksk': è il modo delle VSCO girls per scrivere 'hahahaha', mimando il rumore dei tasti della tastiera. Insomma, uno stile pulito, basico, vagamente vintage, e attento all'ambiente. Assolutamente da evitare gli eccessi.