Consigli e trucchi per gli addobbi di Natale fai da te

Quando si tratta di decorare la propria casa o il proprio giardino per le festività, ci sono tante idee da poter seguire, soprattutto se si parla di addobbi fai da te. Questi lavoretti, poi, non divertono solo i grandi, ma anche i più piccoli, e può essere un'attività creativa e divertente da fare assieme a tutta la famiglia. Sono molte, infatti, le decorazioni che si possono fare in casa, come le palline, l'albero di Natale, i centrotavola, il presepe, e molto altro.

Ghirlande

La decorazione più classica da fare in casa è sicuramente la ghirlanda natalizia, da appendere alla porta d'ingresso della casa. Questa, può essere realizzata con diversi materiali, dal legno ai rametti di pino, ma anche con la lana, il cartone, delle pigne, fiocchi e campanelline.

Palline

Anche la palline da appendere all'albero possono essere fatti in casa. Per esempio, si possono creare delle palline di tessuto, oppure acquistare delle palline di plastica o vetro e dipingerle. Ancora, decorarle con il decoupage e con la tecnica del Patchwork.

Lanterne

Le lanterne o i portacandele possono essere costruiti reciclando molti prodotti: per esempio, dei bicchieri di vetro decorati con della vernice, dei barattoli di vetro, ma anche delle palline vecchie. Le lanterne, poi, contribuiranno a rendere l'atmosfera rilassante e ancora più natalizia in tutta la casa.

Segnaposti

Sulla tavola di Natale non possono mancare dei segnaposti per tutti gli ospiti, e qui le idee sono molte. Si può passare dal semplice segnaposto in carta (scrivendo il nome dell'ospite affianco a una decorazione natalizia), a segnaposto con la molla, oppure a forma di piccola ghirlanda. Ancora, utilizzando delle piccole pigne, ma anche dei rametti di pino.

Regali di Natale

Anche i regali di Natale possono essere fatti in casa. Per esempio, si possono regalare degli oggetti o degli accessori natalizi fatti a mano, oppure delle confetture preparate in casa, ma anche dei biscotti o delle ghirlande.