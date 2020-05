La Festa della mamma: i nostri consigli su cosa regalare e cosa evitare assolutamente

La festa della mamma è una festività civile dedicata alla maternità.

Un giorno celebrato in tutto il mondo, ma in date diverse. Infatti, in Italia così come negli Stati Uniti, Australia e Giappone cade la seconda domenica di maggio, mentre in Spagna si festeggia la prima domenica di maggio, nei paesi balcani l'8 marzo, a San Marino si festeggia il 15 marzo e in diversi paesi arabi coincide con l'equinozio di primavera.

La festa in onore delle mamme si diffuse nel nostro paese a partire dalla metà degli anni '50, e secondo alcuni fonti inizialmente si celebrava l'8 maggio, solo successivamente si decise di spostare la data alla seconda domenica di maggio.

Un giorno unico per celebrare la maternità e la figura delle mamme di tutto il mondo; infatti, i bimbi regalano alle loro madri lavoretti realizzati a scuola, disegni e poesie.

Cosa regalare per la festa della mamma

Se non avete idea di cosa regalare alla vostra mamma nel giorno della sua festa, ecco alcuni consigli utili e originali:

1. Prodotti di bellezza: idea regalo per la mamma beauty addicted, una maschera rilassante per il viso, oppure, un conditioner per prendersi cura dei capelli o ancora una crema per viso e corpo.

2. Servizio da tè: per la mamma che ama rilassarsi in compagnia delle amiche, il servizio da tè è sicuramente un'idea regalo originale ed elegante.

3. Set per giardinaggio: per la mamma dal pollice verde che ama prendersi cura del giardino o del terrazzo, potete optare per un set da giardinaggio completo di tutti gli attrezzi necessari per curare fiori e piante.

4. Profumo: chi vuole puntare sul classico, può optare per un profumo; l'importante è che sia il suo preferito!

5. Trattamento estetico: regalare un trattamente estetico è sicuramente una delle idee regalo più apprezzate. Cosa regalare? Vi consigliamo un bel massaggio rilassante e defaticante per gambe e schiena.

Cosa non regalare

1. Pantofole: dopo due mesi di lockdown, meglio un paio di sneakers. Anche le mamme hanno voglia di passeggiare.

2.Vaso porta fiori: lasciamo da parte il contenitore e pensiamo al contenuto: dopo tante settimane di stop, decisamente sì a fiori o piante: ne abbiamo sentito tutti la mancanza.

3. Soprammobili: i soprammobili alla lunga stancano, costituiscono un ingombro e rendono difficile spolverare. Anche le mamme più attempate hanno scoperto le meraviglie della connessione ipertecnologica. Nuove cuffie wireless e accessori hi-tech saranno una novità interessante.

4. Accessori per la cucina: in questi giorni di quarantena obbligatoria tutti, ma proprio tutti, ci siamo cimentati con la cucina. E tutti, ma proprio tutti, abbiamo desiderato pizze appena uscite dal forno a legna o sushi e sashimi o un particolare tipo di dolci. Buoni per il delivery del ristorante preferito saranno più che graditi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

5. Bijouterie: orecchini, collane e anelli sono accessori molto personali. A meno di non conoscere perfettamente i gusti della mamma, meglio ripiegare su qualcos'altro.