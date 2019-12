Gite natalizie in Toscana: posti da visitare durante le feste

Siete alla ricerca degli angoli e degli scorci più suggestivi nei quali immergervi per respirare l'aria natalizia? L'intera Toscana ne offre moltissimi: dai mercatini e alle vie medievali illuminate a festa, in tutta la regione ci sono opportunità per tutta la famiglia. Scopriamole insieme.

Montepulciano

Il mercatino di Natale si svolge in questo incantevole borgo in provincia di Siena fino al 6 gennaio 2020. Il Villaggio di Natale si snoda in Piazza Grande, in via San Donato e nelle strade adiacenti al centro storico: oltre 80 casette di legno propongono i loro prodotti natalizi. Dalle idee regalo alle leccornie più prelibate, ce n'è per tutti i gusti. Inoltre la Fortezza del paese si trasforma nel Castello di Babbo Natale con giochi e laboratori a misura di bambino, nell'attesa del tanto sospirato incontro con il Babbo più famoso del mondo.

Abbadia San Salvatore

In questo borgo alle pendici del Monte Amiata, nella provincia di Siena, la tradizione vuole che il 24 dicembre vengano accese le fiaccole che illuminano l'arrivo del Natale. Il centro inoltre è illuminato dal 7 dicembre da una serie di luminarie spettacolari, che fanno da contorno ai mercatini di Natale dislocati in Viale Roma e via XXIV Maggio. Il clou di tutto il periodo delle feste ovviamente è l'accensione delle fiaccole: la cerimonia inizia il 24 dicembre alle 18.

Arcidosso

Sempre alle pendici del Monte Amiata, ma sulla sponda grossetana, da non perdere è anche il Natale di Arcidosso. Mediante la tecnica del video mapping la sera di Natale la Torre dell'Orologio verrà 'dipinta' dalle luci e dalle decorazioni proiettate. Tutto l'evento che copre le festività si chiama 'Natale di luce', proprio in onore alla tradizione di illuminare e ridisegnare i contorni del centro storico, impreziosito dagli immancabili mercatini che propongono idee regalo, street food e molto altro.

Chianciano Terme

La rinomata località termale in provincia di Siena ogni anno si trasforma in punto di riferimento anche delle festività natalizie. Fino al 6 gennaio 2020 nel centro cittadino si seguiranno mercatini, esposizioni e spettacoli a cielo aperto, in un percorso che unisce il Natale alla magia e alle fiabe, incantando i più piccoli. In Piazza Italia sorge il Regno di Ghiaccio e si trova anche la carrozza di Cenerentola; nel Parco dell'Acqua santa c'è la Scuola di magia e nel borgo medievale sorge la Casetta di Babbo Natale.